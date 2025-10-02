Buscan dar orden a contraflujos en la Zona Metropolitana

Melisa Peña presentó una reforma para que todos los municipios metropolitanos se coordinen en la instalación de los contraflujos en las avenidas

La diputada de Movimiento Ciudadano, Melisa Peña presentó una reforma para que todos los municipios metropolitanos se coordinen en la instalación de los contraflujos en las avenidas que cruzan diferentes ciudades.

Esta propuesta es una modificación a la Ley de Movilidad en donde se pide que los contraflujos se instalen con base a estudios técnicos y de factibilidad realizados por el Instituto de Movilidad del Estado, para no confundir a los conductores.

“Es establecer en la Ley que estos contraflujos ya no sean de una manera improvisada, que tengan que ser primeramente avalados por el Instituto de Movilidad.

“Con un estudio previo, (se busca que) ya nos señale cuáles son las avenidas en donde realmente se requieren (contraflujos) y estos no sean exclusivos para un municipio, que cuando se conecten… continúe y se adicione a los demás municipios”, dijo la diputada Melisa Peña.

En la reforma se indica que los municipios que tengan avenidas compartidas deberán coordinarse entre sí con el Instituto de Movilidad para integrar y operar los contraflujos y también para que hagan un sistema integral de semaforización que beneficie al flujo vehicular.

“Queremos también armonizar los semáforos”, indicó, “(buscamos) que la ley ya nos diga que los municipios metropolitanos tendrán que estar coordinados en el tema de su señalización.

“Estas reformas se suman a todo el gran esfuerzo que está haciendo el Gobierno del Estado y todos los municipios para que la movilidad sea más dinámica y para que la gente reduzca el tiempo de traslado y que haya menos tráfico”, agregó la diputada.