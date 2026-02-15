Buscan cuerpo en casa de la colonia Roma en Monterrey

La madrugada del pasado domingo fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre que hasta el momento no ha sido identificado.

Un amplio despliegue de corporaciones se registró la noche de este jueves en calles de la colonia Roma, al sur de Monterrey, donde autoridades reforzaron las investigaciones en una vivienda deshabitada ante la posibilidad de que exista un segundo cuerpo al interior del inmueble.

Al filo de las 22:00 horas las diligencias se concentraron en una residencia ubicada sobre la calle Río Guadalquivir, en su cruce con Palestina, la cual permanece asegurada desde la madrugada del pasado domingo, cuando fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre que hasta el momento no ha sido identificado. La víctima presentaba huellas de violencia, principalmente golpes contusos en la cabeza, y tendría una edad aproximada de entre 45 y 50 años.

Durante la noche, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones adscritos al área de homicidios, en coordinación con personal de la fiscalía especializada en personas desaparecidas, realizaron un rastreo minucioso en la terraza y al interior de la vivienda, apoyados por elementos de la división canina, con el objetivo de localizar indicios que permitan confirmar o descartar la presencia de otra persona sin vida.

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo del hombre fue encontrado cubierto con cartones y basura, lo que hace presumir un intento por ocultarlo dentro del inmueble, el cual aparentemente se encontraba deshabitado. Las autoridades no descartan que este hecho pudiera estar relacionado con la desaparición de una mujer, cuya identidad no ha sido revelada.

El operativo se desarrolló bajo un fuerte resguardo policial, mientras peritos y agentes ministeriales ampliaron las labores de inspección para descartar cualquier otro indicio relevante. Será en las próximas horas cuando las autoridades determinen si existen nuevos hallazgos que permitan avanzar en el esclarecimiento de este caso.