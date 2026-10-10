Buscan cubrir vacío legal tras concluir contrato laboral

El coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño, busca evitar juicios prolongados en las dependencias de la entidad.

Con el objetivo de fortalecer los derechos laborales, brindar certeza jurídica y evitar largos litigios en el sector público, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, presentó una iniciativa de reforma para cubrir un vacío legal en la Ley del Servicio Civil del Estado.

El legislador advirtió que la normativa actual padece un desfase importante que deja en la incertidumbre tanto a empleados de base como a las dependencias al momento de concluir un vínculo laboral, lo que suele derivar en pleitos judiciales innecesarios.

“Con esta reforma pretendo subsanar un vacío legal y establecer condiciones de mayor certidumbre para resolver las controversias derivadas de juicios por separación injustificada de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios”, sostuvo el diputado priista al ingresar el documento ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo.

La iniciativa plantea adicionar el artículo 39 Bis 1 a la legislación estatal para alinearla con la jurisprudencia vigente a nivel nacional.

“Actualmente, la Ley del Servicio Civil establece que los trabajadores de base no pueden ser cesados sin una causa justificada, pero no contempla la opción de reinstalación como una opción”, puntualizó Treviño Cantú sobre el cambio que permitirá a los servidores públicos despedidos elegir libremente entre reintegrarse a su puesto o recibir una indemnización económica.

Con este ajuste, la bancada del PRI busca dotar a las instituciones públicas de un marco normativo claro que priorice la resolución ágil de conflictos sobre los procesos judiciales prolongados, garantizando que ambas partes conozcan con precisión sus derechos y obligaciones desde el primer momento.