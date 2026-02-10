Buscan crear ley para protección de periodistas

La propuesta presentada establece un sistema estatal integral que contemple medidas de prevención, protección e investigación especializada ante agresiones

El senador Luis Donaldo Colosio, junto con la bancada de diputados locales de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para crear la Ley para la Protección de Personas Periodistas y Defensoras en el estado.

La propuesta presentada en el Congreso Local busca establecer un sistema estatal integral que contemple medidas de prevención, protección e investigación especializada ante agresiones directas contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como sanciones para quienes cometan estos delitos.

Propuesta contempla mecanismo de protección y vigilancia permanente

“La idea es que cualquiera de estas personas que producto de su trabajo se sienta amenazada, ya sea por medios institucionales, oficiales, extraoficiales o grupos criminales, cuente realmente con elementos para poder tener por su vida. “Puede acceder a un mecanismo de protección activado directamente a través de una instancia especial en la fiscalía del Estado que permita poder tener una vigilancia 24-7, canales de alerta y sobre todo cobertura de emergencia para estas personas durante el tiempo que se determine que corran el riesgo su vida para poder guardar su integridad, pero también guardar la integridad de su trabajo y sobre todo fortalecer la seguridad en nuestro estado de Nuevo León”, dijo Luis Donaldo Colosio.

Iniciativa plantea creación de fiscalía especializada en estos delitos

La diputada coordinadora de la bancada local, Sandra Pámanes, agregó que la iniciativa también contempla la creación de una fiscalía especializada para atender este tipo de delitos.

“Es una nueva ley que integra 63 artículos, que crea una fiscalía especializada y que busca la protección a los periodistas y a aquellas personas que quieren expresar libremente su opinión, para que no sean sancionados ni perseguidos, ni política ni judicialmente”, agregó Pámanes.