Buscan crear Laboratorio Estatal de Inteligencia Artificial

Se prevé que aquellas naciones que no impulsen este tema quedarán rezagadas en innovación, tecnología y toma de decisiones basadas en datos

El diputado local de Morena, Jesús Elizondo, presentó una iniciativa para crear un Laboratorio Estatal de Inteligencia Artificial, con el objetivo de desarrollar, investigar y evaluar estas herramientas tecnológicas en Nuevo León.

De acuerdo con la información compartida por el legislador, a nivel mundial la Inteligencia Artificial (IA) ha avanzado en numerosos países y se prevé que aquellas naciones que no impulsen este tema quedarán rezagadas en innovación, tecnología y toma de decisiones basadas en datos.

¿Cuál es el objetivo del Laboratorio Estatal de IA?

“La creación del Laboratorio Estatal de Inteligencia Artificial permitirá que Nuevo León deje de ser solo usuario de tecnología y se convierta en desarrollador de soluciones inteligentes, con impacto directo en el desarrollo económico, social y ambiental del Estado”, señaló el diputado Jesús Elizondo.

Vinculación con la política científica nacional

La propuesta se enfoca en el eje central de la política científica y tecnológica que a nivel federal se ha buscado implementar, lo cual implica crear tecnología dentro del país en lugar de consumir desarrollos de otras naciones.

Reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología de Nuevo León

La iniciativa plantea una reforma a la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Nuevo León, la cual actualmente no establece de forma explícita el desarrollo institucional de la inteligencia artificial, ni contempla la creación de espacios públicos para la experimentación, prueba y validación de algoritmos.

Asimismo, la legislación vigente no prevé mecanismos para orientar el uso de la IA hacia el interés público, la sostenibilidad y la protección de los derechos humanos.

Alcances de la iniciativa en inteligencia artificial

La propuesta también contempla el desarrollo de capacidades públicas en inteligencia artificial, así como su aplicación para atender problemáticas sociales, ambientales y productivas.

Además, plantea fortalecer la ciencia aplicada mediante la vinculación entre universidades, centros de investigación y el sector productivo, y promover la construcción de una infraestructura digital pública que sea ética, transparente y orientada al bienestar general.