Buscan crear consejo para recuperar casas abandonadas

La diputada Perla Villarreal propone un consejo para recuperar casas abandonadas e incorporarlas nuevamente al mercado.

La diputada coordinadora del PRD, Perla Villarreal, busca crear el Consejo Interinstitucionalista para la Atención y Recuperación de Casas Abandonadas, para reincorporar al mercado todos aquellos inmuebles abandonados.

A través de una reforma a la Ley del Instituto de la Vivienda, se busca crear este consejo que se encargaría de identificar, recuperar y reincorporar al mercado habitacional las viviendas que estén en desuso.

“Las casas abandonadas no solo representan un riesgo para la seguridad pública, sino también para la salud y el bienestar de las familias. Con este Consejo buscamos soluciones reales que fortalezcan el tejido social y devuelvan la vida a nuestras comunidades. “La recuperación de viviendas requiere una estrategia multidisciplinaria, donde las diversas dependencias gubernamentales trabajen de manera coordinada y estructurada para garantizar un impacto positivo en las comunidades afectadas.

Con la creación del Consejo, se implementarán soluciones a la problemática desde todos los frentes: el desarrollo urbano sostenible, la seguridad ciudadana, la prevención de riesgos sanitarios y la inclusión social”, dijo la diputada Perla Villarreal.

La iniciativa busca adicionar un capítulo a la ley con la creación de dicho consejo, en donde se especificaría las atribuciones qué tiene y qué dependencias lo conformarían.