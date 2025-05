Buscan concientizar e informar sobre la Esclerosis Múltiple

Eunice es aplicada en su rehabilitación. Tiene 31 años de edad, y de ellos lleva 10 con Esclerosis Múltiple.

"Empecé con hormigueo y la pérdida de la vista y también con problemas del equilibrio, yo decía que no tenía esa enfermedad, pero hasta que el doctor me decía: "Ve a la Asociación para que te atiendas”. Yo decía: "No tengo eso, pero ya me di cuenta que sí lo tengo, y tardé mucho", refirió.

Hoy viernes 30 de mayo es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, padecimiento neurológico que ocurre cuando se lesionan las vainas que cubren las fibras nerviosas o mielina, el sistema inmunológico las ataca, afecta al cerebro y a la médula espinal, y causa parálisis en ciertas partes del cuerpo, temblores, pérdida de equilibrio, lenguaje mal articulado y discapacidad, entre otros daños.

La conmemoración ayuda a hacer conciencia pues no hay cura para esta condición, sólo tratamiento.

La Asociación de Esclerosis Múltiple "Concierto de Vida A.C." tiene 15 años apoyando a los pacientes.

La coordinadora de Fisioterapia, Lilia Esther Campos, pidió estar atentos a los síntomas.

"Cuando inician, generalmente es por una neuritis óptica, por caídas frecuentes, los dolores generalmente no se presentan, sino que es una disfunción en el cuerpo, puede ser hormigueo, paralización en alguna parte del cuerpo o dejar de ver en uno de sus ojos o en los dos, perder la vista en cierto tiempo", explicó.

Para salir adelante, se necesita:

1- Tener diagnóstico de un neurólogo.

2- Aceptar la enfermedad.

3- Estar con control médico y con control de nutrición.

4 - Ir a fisioterapia.

5- Tener actitud positiva.

"Este centro de Fisioterapia tiene equipos, tiene fisioterapeutas que te están ayudando para que sea superada esa condición y pueda esta persona desenvolverse lo más normalmente posible", detalló.

Eunice es ejemplo de que sí se puede.

"Se puede salir adelante, aquí me apoyan bastante. Como que te adaptas luego luego porque yo así lo siento, como que estás en familia", destacó.

La Asociación está en el cruce de las calles Espinosa y Álvarez, en el centro de Monterrey.

Su teléfono es: 81 20 89 50 91, y tienen publicaciones en redes sociales.

