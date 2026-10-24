Buscan capacitar a policías en tareas de Protección Civil

El coordinador priista Heriberto Treviño Cantú planteó reformar la ley para adiestrar a los elementos locales ante desastres naturales.

Para garantizar que los elementos policiales estén preparados para responder ante fenómenos naturales y otras situaciones de riesgo, el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, Heriberto Treviño Cantú, presentó una iniciativa para reforzar su capacitación en materia de Protección Civil.

La propuesta contempla reformas a la Ley de Seguridad Pública y a la Ley que Crea la Universidad de Ciencias de la Seguridad, con el objetivo de establecer la preparación constante de los efectivos en labores de auxilio, rescate y atención a la población durante emergencias.

“La situación actual es que, en situaciones de crisis, como son los fenómenos meteorológicos, los policías se suman a las labores de rescate, pero sucede que la ley no contempla expresamente que se les proporcione la capacitación y las herramientas necesarias desde su formación, que es lo que buscamos con esta reforma”, explicó Treviño Cantú.

La iniciativa plantea modificar los artículos 128, 145 bis y 198 bis 13 de la Ley de Seguridad Pública, así como el artículo 9 de la legislación que regula la Universidad de Ciencias de la Seguridad.

El legislador explicó que la preparación permitiría a los elementos identificar riesgos, aplicar medidas de autoprotección y coordinarse de manera efectiva con las autoridades especializadas en Protección Civil.

“Quienes participan en estas intervenciones necesitan contar con conocimientos que les permitan identificar riesgos, aplicar medidas de autoprotección, auxiliar a la población y actuar de manera coordinada con las autoridades especializadas”, refirió el coordinador priista.

Con estas modificaciones, el coordinador priista busca establecer herramientas legales que respalden tanto la preparación de los policías como la protección de quienes participan en labores de auxilio durante una emergencia.