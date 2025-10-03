Buscan aumentar licencia de maternidad a seis meses

La propuesta busca que ahora las licencias tengan una duración de seis meses a través de una reforma a la Ley del Servicio Civil de Nuevo León

Para que las madres puedan cumplir con amamantar a sus bebés en sus primeros seis meses de vida, la bancada de Movimiento Ciudadano presentó una reforma para aumentar el tiempo de licencias por maternidad.

La propuesta fue presentada por la diputada Paola Linares, quien busca que ahora las licencias tengan una duración de seis meses a través de una reforma a la Ley del Servicio Civil de Nuevo León.

“Es licencia de maternidad para trabajar a distancia hasta seis meses cuando la naturaleza del trabajo así lo permita”, explicó la presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos de la Primera Infancia, Niñas, Niños y Adolescentes en el Congreso local.

“Es con la finalidad de garantizar que las madres lactantes puedan darle acompañamiento a sus hijos e hijas durante los primeros seis meses de vida, poniendo como prioridad que la lactancia, como único alimento, es fundamental para el desarrollo de los recién nacidos”, dijo la diputada.

Actualmente las licencias de maternidad son de 84 días, para procurar tanto la salud del bebé como de la madre.

Mujeres que han sido madres, indican que esta propuesta es buena, ya que la actual licencia la ven muy corta y como el proceso de recuperación es distinto en cada caso, sí ven necesario más tiempo.

“Sí se necesita un aumento de los días, por que a los tres meses regresas aún como atontada y las hormonas post parto son horribles, así que siento que más tiempo sería mucho mejor”, dijo Vanesa Coronado, madre de un bebé de un año.