Buscan apoyo para representar a México en los Juegos para Sordos

Tres deportistas regios, integrantes de la Selección Mexicana de Futbolistas Sordos, buscan recursos para poder asistir a los Juegos de Tokio en noviembre

Tu navegador no soporta el elemento de video.

"Nosotros queremos ir a ganar a Tokio, apóyanos por favor, muchas gracias, ¡y que viva México!".

Esa súplica de ayuda la hacen Jesús, Gael y Luis Fernando, los tres regios con discapacidad auditiva que junto a otros 15 deportistas del país participan en la Selección Mexicana de Futbolistas Sordos que con mucho orgullo representarán a nuestra nación en los "Juegos de Tokio 2025".

Ése es su sueño, pero a estos deportistas de alto rendimiento, la Comisión Nacional del Deporte (Conade) ya les dijo que no tiene recursos para pagar el vuelo redondo de avión, que cuesta entre 60 mil y 80 mil pesos por cada uno.

Y el Instituto del Deporte de Nuevo León no les ha resuelto.

Mediante la lengua de señas y con ayuda de una intérprete y amiga, Xóchitl Rodríguez, ellos piden a los televidentes ayuda económica para viajar.

"Conade no los puede apoyar y por eso es que ellos están haciendo de todo para tener los fondos para cubrir ese gasto… (las autoridades del INDE) todavía no tienen una respuesta, ellos ya mandaron un oficio al INDE para ver si los pueden apoyar", explicó la intérprete.

Todo donativo es bienvenido y servirá para alcanzar el sueño.

Lo que se recaude no es sólo por un boleto de avión: es una apuesta por la inclusión, la igualdad de oportunidades y el poder del deporte para transformar vidas.

Urge la ayuda económica porque ellos tienen que estar en Tokio el próximo 12 de noviembre.

Recuerde: si apoyamos a estos jóvenes, estamos apoyando un país.