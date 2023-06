Buscan alentar la donación voluntaria de sangre

El banco de sangre de la Unidad Médico Familiar número 34 del IMSS destaca por ser el segundo a nivel nacional en productividad

Por: Fernando González

Junio 14, 2023, 12:41

Este 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, por tal motivo le presentamos el banco de sangre de la Unidad Médico Familiar número 34 del IMSS en donde se ha logrado atender a más de 72 pacientes.

'Tenemos muy buena captación de sangre debido al sistema que tenemos en el Instituto. Es el tipo de donación familiar que está normado, es el que tenemos, queremos cambiarlo poco a poco a donación voluntaria, que es lo ideal, pero sin embargo funciona en cuanto a captación. Esto funciona”, dijo Mario Alberto González, responsable sanitario del banco de sangre.

Este banco de sangre representa el segundo a nivel nacional en productividad, el año 2022 al término de la pandemia presentó un aumento en donantes.

“Lo que se obtuvo fue una cifra récord para nosotros aquí en la UMAE 34 de 83,000 donaciones en el año anterior. Antes del comienzo habían sido alrededor de 72,000. Verdad que es una buena cifra, pero el año pasado sí fue descomunal la aportación que se dio a la buena afluencia de donantes que llegaron”, expresó.





Pese a la gran cantidad de donantes, la Institución médica busca aumentar el número de donadores voluntarios, ya que muchos donan únicamente por un familiar.

Para escalar el impacto de una donación voluntaria, a cada paciente se le extrae un promedio de medio litro, pero con tan solo 500 mililitros podría no solo salvar una vida.

Por desgracia lo que detiene a los ciudadanos a donar son los mitos, aquí le presentamos el más popular.



'Piensan que el material que se utiliza para sangrar al donante no es nuevo, no está estéril y se utiliza en varios donantes, eso también es un mito que no es así. Todo el material que se utiliza es nuevo, estéril y solamente se utiliza para ese donante”, aclaró.

Para donar sangre los requisitos son:

- Estar sanos

- Tener de 18 a 65 años de edad

- Una identificación oficial

- Tatuajes y piercings después de los cuatro meses de su realización