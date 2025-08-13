Buscan alcaldes metropolitanos frenar abandono de viviendas

Autoridades coincidieron en la urgencia de atender la creciente demanda habitacional y, al mismo tiempo, frenar las miles de viviendas abandonadas

La mancha urbana en la Zona Metropolitana de Monterrey crece, pero también el número de casas vacías. García encabeza la lista de municipios con más viviendas abandonadas en Nuevo León: más de 11,000 casas en desuso, un panorama que lo coloca junto a Juárez y Ciénega de Flores como los más afectados por esta problemática.

La cifra es apenas una parte del problema. Apodaca y Cadereyta suman 5,000 casas abandonadas cada uno, mientras Escobedo registra 4,500. En conjunto, los datos revelan una tendencia al alza. De acuerdo con el INEGI, hasta 2020 el estado acumulaba más de 286,000 viviendas vacías.

Actualmente, los municipios lo único que pueden hacer es clausurar puertas y ventanas para prevenir delitos, pero se requiere una reforma legal para rehabilitarlas o darles un nuevo uso.

La situación encendió las alarmas y llevó a los alcaldes metropolitanos a reunirse a puerta cerrada en el Palacio de Gobierno. Al nuevo encuentro de la Mesa metropolitana acudieron también secretarios estatales, universidades, el INFONAVIT, cámaras empresariales, el Consejo Cívico y el Consejo Nuevo León, además de representantes de la iniciativa privada. Sobre la mesa, dos frentes: frenar el abandono de viviendas y planear el futuro habitacional de la metrópoli.

El INFONAVIT presentó en la Mesa Metropolitana el proyecto “Viviendas del Bienestar”, con el que el Gobierno Federal pretende levantar un millón 200 mil casas en todo el país. Al menos 30,000 de ellas se construirán en el área metropolitana durante los próximos dos años, en municipios de alto crecimiento como García, Juárez, Escobedo y Salinas Victoria.

“En Nuevo León están alrededor de 30 mil viviendas, esa es la meta para Nuevo León del millón 200, al menos para los próximos dos años, eso es lo que nos presentaron para 2025 y 2026. Prácticamente en todos los municipios de área metropolitana a excepción de los que están en el centro como San Pedro, Monterrey”, especificó el alcalde de Escobedo Andrés Mijes, quien además es el presidente de la Mesa Metropolitana al término del encuentro.

En García tenemos un poco más de once mil viviendas que están en abandono obviamente si comparamos los gastos de generar vivienda nueva a rehabilitar vivienda abandonada pues obviamente los costos se van al piso y nos implica que podamos construir el tejido social”, agregó Manuel Guerra, alcalde de García.

No obstante, no todos se sumarán. Monterrey, San Nicolás, Apodaca y San Pedro quedarán fuera de esta etapa.

“El principal problema que enfrentamos los municipios metropolitanos es que las zonas disponibles para dar no dan la calidad de vida a quienes potencialmente podrían llegar a vivir ahí porque simplemente no están todavía los caminos, no hay servicio de transporte público”, explicó el alcalde de Apodaca, César García.

Mientras que Cadereyta insistió en resolver otros problemas antes de iniciar las construcciones.

“Pero municipios como el nuestro primero tendríamos que empezar en las problemáticas que tenemos. Tendríamos que primero resolver los problemas de las casas emproblemadas, porque se dicen abandonadas, pero bueno, tendremos que ver muchos factores: movilidad, escuelas,clínica, hospital, la Clínica 14 del IMSS ya está saturada”, mencionó Carlos Rodríguez, alcalde de Cadereyta.

A la par, algunos municipios avanzan con proyectos propios: Santiago prevé 4 mil viviendas cerca de la Presa La Boca, y Salinas Victoria proyecta dos desarrollos que suman 8 mil viviendas.

Las primeras viviendas del programa federal llegarán en 2025 y 2026; Escobedo ya comenzó con 1,800 casas.