Buscan al 'rey y reina de adultos mayores' en Juárez

El certamen, que cierra las actividades del Mes del Adulto Mayor, será este viernes en el Auditorio Municipal de Juárez para personas mayores de 60 años

Con el propósito de ofrecer espacios de convivencia y esparcimiento a las personas de la tercera edad, el municipio de Juárez llevará a cabo el certamen “Rey y Reina de Adultos Mayores”.

Este evento es la conclusión de las celebraciones y actividades que preparó el municipio liderado por Félix Arratia por el Mes del Adulto Mayor, informó la presidenta del DIF, Mónica Oyervides Acosta.

El certamen se realizará este viernes en el Auditorio Municipal de Juárez y va dirigido a todas las personas adultas mayores a partir de los 60 años previamente inscritas que radican en Juárez.

La selección de los ganadores se realizará a través de una muestra de talento, en la que podrán demostrar sus aptitudes y habilidades.

“Tenemos un compromiso permanente con nuestras personas adultas mayores. Por eso se trabaja día a día para brindarles este tipo de eventos, programas, talleres y servicios que fortalezcan su salud, su integración y su calidad de vida”, indicó Oyervides.

La dependencia trabaja en el desarrollo tanto físico como emocional de los abuelitos, brindando espacios en los que puedan realizar actividades recreativas y de esparcimiento.

Parte de estas acciones se dan en la Estancia de Día del Adulto Mayor, ubicada en la colonia Los Reyes, la cual continúa fortaleciendo los servicios y actividades que se brindan en el sitio.

Este espacio se ha convertido en un punto de encuentro donde los adultos mayores pueden convivir, aprender y cuidar de su salud en un ambiente lleno de respeto, alegría y acompañamiento.

La estancia ofrece talleres especialmente pensados para el bienestar de las personas de la tercera edad, como clases de costura, repostería, música, manualidades, teatro, repostería y bisutería.

Estas actividades se realizan en horarios accesibles, lo que permite que diariamente más de 100 adultos mayores puedan sumarse y disfrutar de los espacios.

Además de los talleres recreativos, la Estancia de Día brinda atención médica integral. De igual manera, se ofrece alimentación totalmente gratuita a quienes lo soliciten.

Cabe destacar que, para poder acceder a estos servicios y talleres, únicamente se requiere presentar copia del comprobante de domicilio en Juárez, copia del INE y copia de la CURP.