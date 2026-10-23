Buscan al menor de 13 años con TDAH Raúl Tadeo

Familiares del adolescente con TDAH solicitaron la colaboración de la ciudadanía tras ser visto por última vez en la colonia Buenos Aires.

Raúl Tadeo, un adolescente de 13 años, se encuentra desaparecido luego de ser visto por última vez en calles de la colonia Buenos Aires, donde reside con su familia.

La desaparición del menor ha generado preocupación entre sus seres queridos, quienes mantienen su búsqueda y solicitan el apoyo de la ciudadanía para obtener información que permita conocer su paradero y lograr que regrese a casa sano y salvo.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, Raúl tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), condición que aumenta la preocupación ante la incertidumbre sobre su ubicación.

La familia señaló que ya presentó una denuncia por la desaparición; sin embargo, asegura que hasta el momento las autoridades no han activado la ficha de búsqueda correspondiente.

Al momento de su desaparición, Raúl vestía una playera café claro, una gorra negra y llevaba una mochila negra.

Ante esta situación, sus familiares hacen un llamado a la población para compartir la información y reportar cualquier dato que pueda ayudar a encontrarlo.