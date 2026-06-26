Buscan adolescente de 15 años desaparecida en Apodaca

Suhelly Sarahí González Romero, de 15 años, fue vista por última vez al salir de la Secundaria No. 92 en la colonia La Enramada.

La búsqueda de una adolescente de 15 años continúa en Nuevo León luego de que fuera reportada como desaparecida desde el pasado 18 de junio en el municipio de Apodaca.

Se trata de Suhelly Sarahí González Romero, quien fue vista por última vez al salir de la Secundaria No. 92 Julio Treviño, ubicada en la colonia La Enramada.

Desde entonces, sus familiares no han tenido contacto con ella y desconocen su paradero.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, la menor mide aproximadamente 1.50 metros, es de complexión delgada, tez blanca, cabello negro lacio a la altura de los hombros y ojos color café claro. Como señas particulares utiliza lentes y brackets. El día de su desaparición vestía pantalón de mezclilla negro, playera roja y tenis blancos.

Familiares señalaron que al acudir por ella al término de las clases ya no se encontraba en el plantel. Posteriormente, trascendió que presuntamente abordó un taxi de aplicación acompañada de un amigo y descendió en la colonia Real de Palmas, en el municipio de Zuazua, donde se perdió todo contacto con ella.

Ante la falta de información sobre su ubicación, sus padres, mantienen activa la búsqueda y solicitan el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier dato que permita localizarla.

Las autoridades correspondientes continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero de la adolescente.