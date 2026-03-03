Buscan acciones contra bullying a niños con discapacidad

La diputada Berenice Martínez pidió detallar protocolos y programas para prevenir acoso escolar a estudiantes con autismo y neurodiversidad

La diputada vicecoordinadora de Morena, Berenice Martínez, presentó un exhorto a la Secretaría de Educación para que informe sobre las acciones que se implementan en contra del acoso escolar hacia estudiantes con autismo, neurodiversidad o discapacidad.

Durante su intervención en el Pleno, la legisladora señaló que el bullying representa una problemática que impacta de manera directa en el desarrollo emocional, social y académico de niñas, niños y adolescentes, particularmente de quienes enfrentan mayores barreras dentro del sistema educativo.

“El bullying no es una broma, es violencia, y sus consecuencias pueden ser devastadoras. Nuestras escuelas deben ser espacios donde cada persona sea respetada en igualdad de condiciones.

“La inclusión forma ciudadanos más solidarios, más conscientes y más respetuosos de las diferencias humanas”, dijo la diputada Berenice Martínez.

La petición es para que se detallen los programas, protocolos y mecanismos que actualmente se aplican en escuelas públicas y privadas para prevenir, detectar y atender casos de acoso escolar, con el objetivo de evaluar su efectividad y fortalecer las políticas públicas en la materia.

“No basta con que las niñas y niños estén en las aulas; debemos asegurar que aprendan en un entorno seguro, respetuoso y libre de violencia”, enfatizó.

La diputada también hizo un llamado a construir una cultura de inclusión dentro de las escuelas, que contemple capacitación docente, atención psicológica, detección temprana y procesos de sensibilización dirigidos a toda la comunidad educativa.