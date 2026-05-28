Buscan a tres hombres por asalto a joyería en Guadalupe

Además informó que el monto de lo robado asciende a casi 1.5 millones de pesos y no a 3 millones, como inicialmente trascendió

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La Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado ya trabaja en la identificación de los tres hombres implicados en el asalto a una joyería registrado durante la noche del lunes en un centro comercial del municipio de Guadalupe.

Las autoridades analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad tanto del establecimiento afectado como de negocios aledaños, con el objetivo de ubicar plenamente a los responsables y posteriormente solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes.

“Se ven algunos rostros y con base a eso estabais tratando de identificar a los participantes”, dijo el director de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Además informó que el monto de lo robado asciende a casi 1.5 millones de pesos y no a 3 millones, como inicialmente trascendió.

“La información que tenemos hasta el momento es que llegan tres personas. De manera violenta verbalmente con los empleados, se apoderan de algunas joyas, se estima hasta el momento entre 1 y 2 millones de pesos”, precisó Cantú. Lo que más llamó la atención de las autoridades fue la rapidez con la que actuaron los delincuentes. El asalto se cometió en apenas 35 segundos. Los sujetos ingresaron de manera violenta y amagaron verbalmente a los empleados de la joyería antes de apoderarse de las piezas de valor. Tras cometer el robo, los presuntos responsables escaparon a bordo de una camioneta roja tipo Caravan, la cual fue localizada más tarde en la colonia Tres Caminos. Posteriormente, los hombres habrían continuado la huida en distintos vehículos para evitar ser rastreados. Cabe señalar que la camioneta en la que huyen cuenta con reporte de robo, del 20 de mayo. “La camioneta en la que huyen fue robada en el municipio de Apodaca, días previos, el 20 de mayo”