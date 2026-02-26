Buscan a tres adolescentes de Escobedo desaparecidos

Por: Jared Villarreal 25 Febrero 2026, 20:13

Preliminarmente, se presume que los menores podrían encontrarse en el estado de Tamaulipas, por lo que se mantiene coordinación con autoridades de la entidad

Autoridades activaron fichas de búsqueda para localizar a tres adolescentes originarios del municipio de Escobedo, quienes son compañeros de estudios y amigos, y cuyos casos comenzaron a difundirse desde hace algunos días. Se trata de Héctor Gael Loya Juárez, de 14 años, visto por última vez en la colonia Felipe Carrillo, Rodrigo Macías Molina, de 15 años, desaparecido en la colonia Colinas de Anáhuac; y Abraham Alexander Hernández Garza, de 14 años, siendo su última ubicación conocida en la colonia Infonavit Topo Grande. Las fichas fueron emitidas por corporaciones como la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León y difundidas a través de la Agencia Estatal de Investigaciones y el Protocolo 48 De manera preliminar, se presume que los menores podrían encontrarse en el estado de Tamaulipas, por lo que se mantiene coordinación con autoridades de esa entidad. Cualquier información que ayude a dar con su paradero puede ser reportada a los números oficiales de búsqueda y emergencia como el 8134288400 y el 8120204411.