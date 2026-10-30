Buscan a sospechosos de intentar robar vehículos en Guadalupe

Una mujer fotografió el automóvil en el que viajaban y proporcionó las placas, información que permitió a las autoridades iniciar la búsqueda.

Dos reportes de presuntos intentos de robo a vehículos movilizaron a policías de Guadalupe, quienes localizaron y aseguraron un Nissan Versa blanco presuntamente relacionado con los hechos, mientras buscan a los responsables.

El primer caso se reportó en el estacionamiento de un supermercado, ubicado en el cruce de San Sebastián y la avenida Eloy Cavazos, donde varias personas señalaron a sospechosos que presuntamente intentaban abrir una camioneta.

Una mujer fotografió el automóvil en el que viajaban y proporcionó las placas, información que permitió a las autoridades iniciar la búsqueda.

Minutos después, se reportó otro intento de robo mediante un cristalazo en el estacionamiento del centro comercial Sun Mall, en el cruce de las avenidas Israel Cavazos y Pablo Livas.

De acuerdo con los primeros datos, la víctima habría seguido a los presuntos responsables.

La búsqueda llevó a los oficiales hasta el cruce de la avenida Maestro Israel Cavazos y la calle Lila, en la colonia Acacia Residencial, donde localizaron el Nissan Versa abandonado, afuera del estacionamiento de una farmacia Guadalajara.

Un video en redes sociales logró captar el momento en el que presuntamente, quienes son aparentemente los responsables de los robos huyen del lugar, aunque hasta el momento esto no ha sido confirmado

El vehículo quedó a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes, mientras la Policía de Guadalupe continúa con la búsqueda de los sospechosos.