Buscan a regia; se fue con su novio a Mazatlán y no regresó

Familiares de Lizbeth piden el apoyo de la comunidad para localizarla. La semana pasada se fue de viaje a Mazatlán con su novio, pero ya no regresó

Lizbeth García hizo un viaje de dos días a Mazatlán, Sinaloa junto a su novio Marcos Alberto Rodríguez García, pero hasta el momento sus familiares en Monterrey desconocen su paradero.

Fue su hermana identificada como Natalia Garcia, quien dio a conocer el caso en Facebook solicitando el apoyo de la sociedad que pueda dar información sobre su paradero.

Los familiares recibieron el último mensaje de Lizbeth el sábado 24 de febrero a las 05:00 horas avisándoles que iba de regreso a Monterrey, sin embargo, ya no se volvió a reportar.

"Desde ese día su último mensaje fue que ya venía para Monterrey ya no se volvió a reportar, no le llegan mensajes, su teléfono está apagado y no tenemos ninguna información de ella", se lee en la publicación.

Fue hasta el día domingo cuando presuntamente el novio de Lizbeth se conectó por unos minutos y solamente les dijo que la joven se encontraba bien y que no tenía bateria, además de que regresarían al día siguiente, pero tampoco llegaron.

Los familiares de la joven se comunicaron al hotel en donde se habían hospedado en Mazatlán y les confirmaron que habían dejado el hotel el sábado en la madrugada, el mismo día que les envío el mensaje.

Se sabe que otras siete personas se fueron en ese viaje, pero la familia desconoce de quienes se trata.

Los familiares se encuentran desesperados y piden a la comunidad su apoyo para localizar a Lizbeth.

" Todos los que nos conocen saben lo unidas que somos y que ella nunca se desaparecería de esa forma y mucho menos dejaría el celular sin batería tanto tiempo. Ayúdenme a encontrar a mi hermana".

La publicación ha sido ampliamente compartida, algunos usuarios comparten algunos accidentes carreteros que han ocurrido en Mazatlán, sin embargo, la hermana de Lizbeth ya no se ha pronunciado al respecto. Lo último que informó fue que ya se pudo comunicar con la mamá del novio de su hermana.

