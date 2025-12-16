Buscan a perrito que corre 42k del Maratón Powerade Monterrey

Muchos testigos sugieren que el perrito podría vivir en los alrededores del Parque Fundidora, donde se encuentra la meta y parte del trayecto.

El Maratón Powerade Monterrey, celebrado este 14 de diciembre, tuvo un protagonista inesperado que se robó el corazón de corredores y asistentes: un perro callejero que, para asombro de todos, completó la distancia total de 42 kilómetros.

El intrépido can, que ha sido apodado cariñosamente por algunos como el "Maratonista Peludo", no solo se presentó en la línea de salida, sino que arrancó junto a los competidores y mantuvo un excelente ritmo a lo largo de todo el recorrido.

"Fue increíble verlo", comentó un corredor. "Mantuvo un paso constante y se veía muy motivado. Solo lo vimos detenerse brevemente en Calzada del Valle para tomar un poco de agua, y luego siguió con su carrera como si nada".

El perrito, cuya resistencia y determinación impresionaron a todos, se convirtió rápidamente en la sensación del evento.

Muchos testigos sugieren que el perrito podría vivir en los alrededores del Parque Fundidora, donde se encuentra la meta y parte del trayecto.

Buscan adoptarlo tras su hazaña

Tras su hazaña deportiva, se ha desatado una ola de interés por encontrar y adoptar al canino.

Decenas de personas han manifestado su deseo de darle un hogar permanente, conmovidos por su espíritu atlético y la conexión que estableció con la comunidad corredora.

Las autoridades y grupos de rescate animal locales han iniciado la búsqueda para asegurar el bienestar del perrito y coordinar su posible adopción con una familia responsable.