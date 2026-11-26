Esmeralda desapareció luego de salir de un bar en Guadalupe con un hombre que posteriormente regresó solo al establecimiento, según familiares.

La Comisión Local de Búsqueda de Personas y el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar a Esmeralda Guadalupe Vázquez Ramírez, de 38 años, quien fue vista por última vez el pasado 21 de noviembre en la colonia Rincón de las Palmas, en Santa Catarina.

Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de familiares, la mujer habría salido previamente con unas amigas a un bar en el municipio de Guadalupe, donde también se encontraban dos hombres. Según su relato, Esmeralda se retiró del lugar con uno de ellos y, posteriormente, el hombre regresó solo al establecimiento, mientras que de ella ya no volvieron a tener noticias.

La familiar señaló que la información que tenían sobre lo ocurrido ya fue entregada a la Fiscalía para que se integre a las investigaciones. También mencionó que hace aproximadamente 20 o 25 años atravesaron por una situación similar con Esmeralda.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Esmeralda mide aproximadamente 1.55 metros, es de complexión robusta, tez moreno claro, tiene cabello negro, largo y liso, y ojos café oscuro. Como seña particular, cuenta con un tatuaje de un delfín en la espalda.

Al momento de su desaparición vestía mallas negras, una blusa negra con brillos plateados y un suéter color celeste.

Las autoridades pidieron a quienes tengan información que pueda contribuir a su localización comunicarse al teléfono 81 2020 4411.