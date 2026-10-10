Buscan a mujer desaparecida en García; sus hijos comparten ficha

La Fiscalía solicita que cualquier persona que tenga información que ayude a localizarla se comunique al Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata

Con la esperanza de volver a encontrar a su mamá, los hijos de Angélica Naavill Rodríguez Aguilera comenzaron a distribuir fichas de búsqueda en calles y avenidas de Nuevo León, luego de que la mujer desapareciera el pasado 1 de octubre en el municipio de García.

Angélica tiene 34 años y fue vista por última vez en la colonia Fray Juan Antonio de Sobrevilla. Ante su desaparición, el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI), de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, emitió una ficha para solicitar el apoyo de la ciudadanía.

A través de redes sociales, una de sus hijas compartió que ella y su hermano iniciaron la pega de boletines con la intención de obtener información que permita dar con el paradero de su madre.

“Hoy comenzamos con la pega de boletines mi hermano y yo, esto con el fin de encontrar a mi mamá y tenerla de nuevo con nosotros. Les agradezco todo el apoyo y la ayuda que hemos recibido y seguimos recibiendo al compartir las publicaciones, de todo corazón les damos las gracias”, escribió.

De acuerdo con la ficha oficial, Angélica es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.65 metros, tiene tez blanca, cabello negro, lacio y largo, y ojos café oscuro. Como señas particulares, cuenta con varios tatuajes: en el antebrazo izquierdo tiene la imagen de una abuelita y tres corazones, uno de ellos de color rojo; en el pecho, del lado izquierdo, tiene la palabra “Debani”; en la pierna izquierda, unas flores, y en un tobillo, una mariposa grande.

Al momento de su desaparición vestía una playera amarilla, pantalón gris y zapatos tipo casquillo. La ficha señala que no presenta padecimientos.

La Fiscalía solicita que cualquier persona que tenga información que ayude a localizarla se comunique al Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata.