Buscan a Moisés Adalberto, desapareció en Monterrey

Cualquier información, favor de reportarla al teléfono del Grupo Especializado en Búsqueda Inmediata (GEBI), al teléfono 812020 4411.

La Agencia Estatal de Investigaciones difundió el reporte de búsqueda del joven Moisés Adalberto Martínez Ruiz, de 26 años de edad, quien desapareció el pasado 24 de junio, en Monterrey.

La última vez que se le vio fue en calles de la colonia Los Cedros.

La ficha dice que el masculino padece la enfermedad de la Psicosis.

Es de complexión delgada, mide 1.70 metros, de tez es morena clara y su cabello es negro y ondulado.

Al momento de su desaparición vestía playera negra de manga corta, pantalón casual color mostaza y tenis negros.

Como seña particular, el aviso señala que el joven camina jorobado.

Cualquier información, favor de reportarla al teléfono del Grupo Especializado en Búsqueda Inmediata (GEBI), al teléfono 812020 4411.