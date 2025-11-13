Buscan a menor de 15 años tras salir de vivienda en Escobedo

La adolescente, que requiere de medicamentos, salió hace casi un mes de la casa de una hermana en Escobedo, sin que se sepa su paradero

Padres de familia de la menor Angela Lucero Govea Castro, se encuentran desesperados luego de casi un mes que no saben de ella. La joven, quien se encontraba en la casa de su hermana, ubicada en la calle Laurel, número 1020-B en la colonia Ladera de San Miguel, en Escobedo, escapó alrededor de las 2 de la madrugada. La joven de 15 años, con anterioridad ya había salido de la casa de sus padres, por lo que tuvieron que acudir con ayuda profesional dándole un dictamen de mala conducta, la cual le impide observar los riesgos. Ahora su madre, Yuri Yanet Castro Talavera, lleva días en la búsqueda de la menor, en diferentes colonias y municipios, pues su preocupación es saber que esté bien. Se pide el apoyo de la ciudadanía que ante cualquier pista que pueda ayudar a dar con su paradero, comunicarse al número 81 8465 7383.