Buscan a menor de 13 años desaparecida en Santiago, NL

La Agencia Estatal de Investigaciones activó un reporte de búsqueda por una adolescente de 13 años que desapareció en el municipio de Santiago.

Se trata de la menor identificada como Angelina Gutiérrez López, de 13 años de edad.

Fue vista por última vez el sábado 8 de noviembre en la colonia Los Rodríguez y el día de su desaparición llevaba puesto un pants color oscuro y sudadera en color gris.

Las características físicas de la menor son complexión robusta, estatura de 1.50 metros, cabello castaño oscuro lacio, tez moreno clara, ojos cafés oscuros, nariz redonda y boca mediana.

Como seña particular tiene una cicatriz en la frente del lado derecho.

Si tiene información que ayude a localizarla, favor de reportarse a los números 81-20-20-44-11.