Buscan a médicos implicados en muerte de joven durante cirugía

La Fiscalía estatal se encuentra en proceso de localizar a los médicos que participaron en la operación de Jaqueline Yamileth Briones Torres, de 25 años, quien falleció luego de someterse a una cirugía estética en el Edificio Médico de Especialistas, ubicado sobre la avenida Hidalgo, en la colonia Obispado de Monterrey.

El fiscal Javier Flores Saldívar detalló al término de la reunión de seguridad en Palacio de Gobierno que ya se trabaja en la judicialización de la carpeta de investigación.

“Se está judicializando la carpeta y se trata de localizar a los médicos que intervinieron”, señaló.

De acuerdo con la Fiscalía, en el procedimiento participaron dos médicos y tres enfermeras.

Hasta el momento, algunos familiares de la víctima y personal de enfermería ya han rendido declaración.

El fiscal aclaró que la carpeta está por presentarse ante un juez con el fin de solicitar audiencia de imputación y, eventualmente, órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables.

“En su momento se va a solicitar la orden de aprehensión. Más que el tiempo, es importante que la carpeta vaya bien integrada”, agregó Flores Saldívar.

Los peritajes revelaron que la joven, originaria de Saltillo, Coahuila, presentaba laceraciones en los pulmones y el hígado, lesiones que le habrían provocado una hemorragia interna y posterior paro cardiorrespiratorio.

El dictamen forense concluyó que dichos daños internos corresponden a una presunta negligencia médica.