Autoridades señalaron que se realizaron dictámenes médicos y psicológicos para documentar las afectaciones derivadas de la agresión

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó la detención de un adolescente de 15 años, señalado por su presunta participación en la agresión contra un estudiante frente a la Preparatoria 22 de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), cuyos videos se viralizaron en redes sociales.

El vicefiscal del estado, Alejandro Carlín, informó que el menor fue puesto a disposición de las autoridades el martes 17 de noviembre, luego de que se difundieran las imágenes de la riña y de que la madre de la víctima hiciera pública la denuncia a través de redes sociales.

“Se puso a disposición a adolescente de 15 años que se menciona participó en esta evento de la prepa 22. Se establece que la detención se llevó a cabo por resistencia de particulares. Cabe mencionar que la Fiscalía Especializada para Adolescentes ya ha presentado la formulación de imputación ante el juez”, detalló.

Ante esto, una vez judicializada la carpeta de investigación, la Fiscalía se encuentra a la espera de que se establezca la fecha de audiencia para la imputación correspondiente por el delito de lesiones.

Investigan denuncias previas entre los estudiantes involucrados

Sin embargo, el vicefiscal reveló que existía una denuncia previa presentada por el adolescente detenido en contra del estudiante agredido, por lo que las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el enfrentamiento y la posible participación de ambos involucrados en conflictos anteriores.

“Se han establecido diversas circunstancias por parte de la víctima pero cabe mencionar que también se advierte que de parte de uno de los adolescentes agresores ya existía también una denuncia en contra de esta víctima, es decir, hay denuncias de entre ambos participantes”, dijo.

Carlín también señaló que en los videos se observa la participación de varios agresores, además de una cantidad importante de estudiantes que presenciaron la riña, por lo que continúan las investigaciones para identificar a los demás adolescentes involucrados.

Explicó que elementos de la Policía Ministerial buscaron entrevistar al personal de la Preparatoria 22, sin embargo, se les indicó que cualquier información debía solicitarse directamente a través del representante legal de Rectoría de la UANL.

“Hubo una entrevista por parte de la policía ministerial a personal de la Preparatoria número 22, sin embargo, se nos indicó que era por medio del representante legal de rectoría y ya se envió el oficio correspondiente para la identificación de más adolescentes en la riña”, precisó el vicefiscal.

Estudiante agredido presenta lesiones que no ponen en riesgo su vida

En cuanto al estado de salud del estudiante agredido, informó que tanto el menor como su madre han mantenido comunicación y reuniones con la Fiscalía. Además, se realizaron dictámenes médicos y psicológicos para documentar las afectaciones derivadas de la agresión.

“Hemos tenido comunicación con el adolescente y la madre del adolescente tan es así que ya se efectuó un dictamen psicológico en la persona de la víctima así como también al respectivo dictamen médico en donde se estableció que las lesiones son de las que no ponen en peligro la vida y tardan menos de 15 días en sanar”, detalló.

Finalmente, explicó que, debido a que el detenido es menor de edad, en caso de acreditarse su responsabilidad, las sanciones se determinarían conforme al sistema de justicia para adolescentes y podrían contemplar medidas como una amonestación, una llamada de atención o servicio a favor de la comunidad.