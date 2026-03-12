Buscan a marroquí desaparecido en Guadalupe, NL

Familiares de un hombre de origen marroquí solicitan apoyo de la ciudadanía para localizar a Touti Said, de quien no se tiene información desde hace más de un mes en Nuevo León.
De acuerdo con un mensaje enviado a este medio por su hermano, quien reside en Marruecos, el hombre vivía en el estado y perdió contacto con él desde hace varias semanas, situación que ha generado preocupación entre sus familiares.
El denunciante explicó que Touti Said padece esquizofrenia, por lo que temen por su integridad y solicitan la colaboración de la población para poder ubicarlo.
La familia pidió que, en caso de contar con información que ayude a localizarlo o conocer su paradero, se reporte a las autoridades correspondientes o se comparta el aviso para ampliar su difusión.
Hasta el momento no se han proporcionado más detalles sobre el lugar donde fue visto por última vez. Sus familiares esperan que con el apoyo de la comunidad puedan obtener pistas que permitan dar con su paradero.