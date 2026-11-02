Buscan a Leonardo y Ander, vistos por última vez en Torreón

Quienes hayan visto a Leonardo o a Ander Uriel, o cuenten con información que ayude a localizarlos, pueden comunicarse al 911 o al 55 5346 2516

Leonardo Arredondo Hernández, de cuatro años, y Ander Uriel Arredondo Hernández, de dos, son buscados en Torreón, Coahuila.

De acuerdo con sus fichas de Alerta Amber, ambos fueron vistos por última vez el 30 de octubre de 2026 en su domicilio de la colonia Villa Universidad Oriente.

Los reportes,, solicitan la colaboración de la ciudadanía para aportar información que permita establecer su paradero. Las fichas advierten que su integridad podría estar en riesgo ante la posibilidad de que sean víctimas de un delito.

Cómo identificar a Leonardo y Ander Uriel

Leonardo Arredondo Hernández tiene cuatro años, es de nacionalidad mexicana, de complexión delgada y cabello lacio de color negro. Su búsqueda corresponde al folio AACOAH030/2026.

La ficha no proporciona información sobre su estatura, la ropa que vestía cuando fue visto por última vez ni señas particulares que faciliten su identificación.

Ander Uriel Arredondo Hernández tiene dos años, es mexicano, de complexión delgada y cabello ondulado de color castaño. Su reporte está identificado con el folio AACOAH031/2026.

En su caso tampoco se especifican estatura, vestimenta o señas particulares. Las fotografías incluidas en las fichas de búsqueda son un apoyo para reconocer a los niños y aportar datos a las autoridades.

¿Dónde proporcionar información sobre su paradero?

Quienes hayan visto a Leonardo o a Ander Uriel, o cuenten con información que ayude a localizarlos, pueden comunicarse al 911 o al 55 5346 2516.

Las fichas también incluyen los correos alerta.amber@coahuila.gob.mx y alertaambercoahuila@gmail.com para recibir información.

Al realizar un reporte, es útil proporcionar el nombre del menor, el folio de su ficha y detalles sobre el lugar, la fecha y la hora en que pudo haber sido visto. Los datos deben entregarse directamente a las autoridades para apoyar las labores de búsqueda.