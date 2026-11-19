Aunque hasta el momento no hay detenidos, las autoridades ya habrían identificado a por lo menos tres hombres que presuntamente se dedican a este tipo de robos

Aún no hay personas detenidas por el robo de 600 mil pesos a un hombre, ocurrido el pasado viernes en el exterior de una sucursal bancaria ubicada sobre la avenida Lázaro Cárdenas, al sur de Monterrey.

La víctima era trabajador de una pastelería propiedad del creador de contenido Poncho de Nigris, quien acababa de retirar el dinero de una institución bancaria cuando fue interceptado por un hombre armado que lo despojó del efectivo.

Tras cometer el robo, el presunto responsable huyó a bordo de una motocicleta, mientras que otros dos hombres presuntamente lo esperaban y escaparon en otro vehículo ligero.

El vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, informó que la investigación se mantiene en curso y que las autoridades trabajan en la identificación y localización de los presuntos responsables para presentarlos ante los tribunales.

“Se están tratando de individualizar, es decir, saber los datos personales y datos de localización para después llevarlos a tribunales; estamos en eso”, dijo Luis Enrique Orozco.

Aunque hasta el momento no hay detenidos, las autoridades ya habrían identificado a por lo menos tres hombres que presuntamente se dedican a este tipo de robos y que incluso contarían con antecedentes penales.

El funcionario señaló que el caso se investiga como robo con violencia y aseguró que existen avances positivos, tanto en la identificación de los presuntos participantes como de los vehículos utilizados para escapar.