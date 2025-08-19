Buscan a joven que robó celular de adulto mayor en iglesia

El atraco ocurrió a plena luz del día, cuando un hombre esperaba el inicio de la misa y de pronto un sujeto entró al templo, le arrebató el teléfono y huyó

La dirección de la Parroquia San José de la Montaña hizo un llamado a la comunidad para intentar dar con la identidad de un joven que le robó un celular a un adulto mayor que esperaba el inicio de una misa.

El propio centro religioso compartió un video de las cámaras de seguridad en el que se observa el momento en el que el sujeto entra a la iglesia donde solo está el señor indefenso y le quita el teléfono para posteriormente huir del lugar.

Debido a su avanzada edad, el hombre no pudo hacer nada para intentar detener a su asaltante, quien huyó de la parroquia ubicada en la calle Apodaca de la colonia Topo Chico, en el municipio de Monterrey.

La iglesia hizo un llamado a la comunidad para brindar cualquier información que ayude a identificar al responsable del robo e igualmente pidió a todos estar al pendiente del resto de vecinos para evitar más situaciones de este tipo.