Buscan a joven que desapareció en el centro de Monterrey

En caso de tener información para dar con su paradero o sobre su estado de salud, puedes contactarte al teléfono 81-20-20-44-11 o al 81-19-90-38-73

Ignacio Anguiano Quintanilla es un joven de 30 años que desapareció en calles del centro de Monterrey este 17 de septiembre de 2026, fecha desde la que su familia no ha tenido contacto con él.

Ante esto, su familia reportó su desaparición ante la Agencia Estatal de Investigaciones, que ya giró una ficha de búsqueda para intentar dar con su paradero.

Sus señas particulares son varios tatuajes en el cuerpo. En el brazo izquierdo tiene tatuada una virgen, un niño y dos boletos de avión en el hombro de ese lado.

En la espalda tiene un ala. En la pierna derecha, la oración del Padre Nuestro en hebreo y en la pierna izquierda, un dibujo de Bob Esponja.

Sobre su apariencia física, Ignacio es de tez blanca, mide 1.68 de alto; tiene pelo corto, negro y ondulado; además, sus ojos son color café oscuro.

En caso de tener información para dar con su paradero o sobre su estado de salud, puedes contactarte al teléfono 81-20-20-44-11 o al 81-19-90-38-73.