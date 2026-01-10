Buscan a joven hasta su casa para matarlo a balazos

El ataque se registró en la colonia Vistas del Río, en Juárez, donde el joven fue sorprendido por hombres armados, la mañana de este viernes

Un joven identificado como Erick Torres, de 21 años de edad, fue ejecutado a balazos en el municipio de Juárez.

El ataque se registró en la colonia Vistas del Río, sobre la calle Vistas del Clavel, en su cruce con la avenida Vista de las Flores, donde el joven fue sorprendido por hombres armados.

De acuerdo con testigos, tres sujetos arribaron al domicilio de Erick, le llamaron por su nombre y, al salir, le dispararon en repetidas ocasiones, para luego huir del lugar.

El joven quedó tendido sobre el suelo, por lo que paramédicos acudieron al sitio y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, mientras policías municipales acordonaron la zona.

Agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales iniciaron las investigaciones correspondientes; en el lugar fueron localizados más de ocho casquillos percutidos sobre la carpeta asfáltica.

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen y no se reportan personas detenidas.