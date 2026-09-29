Buscan a joven de 20 años desaparecido en Guadalupe

Manuel Alexander Carrillo Villicaña fue visto por última vez en la colonia Jardines de la Silla, el pasado 23 de septiembre

Un joven de 20 años es buscado por sus familiares luego de ser reportado como desaparecido desde el pasado 23 de septiembre, en el municipio de Guadalupe.

Se trata de Manuel Alexander Carrillo Villicaña, quien fue visto por última vez en la colonia Jardines de la Silla.

Desde entonces, sus familiares desconocen su paradero y han solicitado el apoyo de la ciudadanía para localizarlo.

De acuerdo con la ficha de búsqueda activada por la Fiscalía General de Justicia del Estado, Manuel Alexander es de cabello negro, tez morena clara, nariz recta y boca mediana. Mide aproximadamente 1.69 metros, es de complexión delgada y al momento de su desaparición vestía una playera negra, short negro y sandalias.

A cinco días de no saber de él, sus familiares continúan compartiendo la ficha de búsqueda y señalan que urge localizarlo.

Cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero puede ser comunicada a los teléfonos 81 20 20 44 11 o 81 19 90 38 73.