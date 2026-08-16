Buscan a joven de 19 años desaparecido en García

Luis Ángel es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.70 metros, tiene cabello negro y lacio, tez morena clara y ojos café oscuro

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León activó un reporte de búsqueda para localizar a Luis Ángel Pérez Fernández, de 19 años, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 10 de agosto.

De acuerdo con la ficha, el joven fue visto por última vez en la colonia Valle de Lincoln, en el municipio de García, Nuevo León.

Estas son las características de Luis Ángel

Luis Ángel es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.70 metros, tiene cabello negro y lacio, tez morena clara y ojos café oscuro. Como señas particulares, presenta dos lunares pequeños en el pómulo izquierdo.

Al momento de su desaparición vestía una playera negra.

Solicitan apoyo para localizarlo

Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ayudar a localizarlo.

Los reportes pueden realizarse ante el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) al teléfono 81 20 20 44 11, o ante la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Nuevo León al 81 19 90 38 73.