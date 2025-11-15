Buscan a joven de 16 años que desapareció en San Nicolás

Justin Estevez Ferral Porras fue visto por última vez el martes 11 de noviembre del año en curso en la colonia San Benito del Lago en San Nicolás

La Agencia Estatal de Investigaciones emitió un reporte de búsqueda para localizar a un joven reportado como desaparecido.

Justin Estevez Ferral Porras fue visto por última vez el martes 11 de noviembre del año en curso en la colonia San Benito del Lago en San Nicolás.

El día de su desaparición llevaba puestos tenis negros y una mochila del mismo color.

El joven es de complexión regular, tez moreno claro, estatura de 1.70 mts, cabello corto color café oscuro, nariz y boca mediana.

Como señas particulares, cuenta con tatuajes en el brazo izquierdo con la imagen de chucky, en el brazo derecho unos diablos bailando color rojo y negro con la leyenda de 'Debanhi'. En la espalda el rostro de la santísima muerte con la cuña y arriba del tobillo en el lado derecho (sin especificar)

Si tiene cualquier información que ayude a dar con su paradero, favor de comunicarse al número 81-20-20-44-11.