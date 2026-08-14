Buscan a joven de 16 años desaparecida en Santa Catarina

A través del GEBI ya se han publicado la imagen y ficha correspondiente, refiriendo que cuenta con cabello negro corto, ojos café obscuro

La joven de tan solo 16 años salió de su domicilio en la colonia prados de Santa Catarina en el municipio de Santa Catarina, el pasado 10 de agosto.

Familiares continúan buscando a la joven

A través del GEBI ya se han publicado la imagen y ficha correspondiente, dejando datos generales, refiriendo que cuenta con cabello negro corto, ojos café obscuro, salió de su domicilio portando una blusa negra de tirantes, pantalón de mezclilla y tenis blancos, cuenta con una pequeña cicatriz en la barbilla y un lunar en forma de dedo bajo la costilla.

Solicitan información sobre su paradero

Sus familiares continúan en la búsqueda tras tres días sin saber de su paradero, ante cualquier información, comunicarse a los números 81 2020 4411 o al 81 1990 3873.