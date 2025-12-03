Buscan a joven de 15 años desaparecida en Escobedo

La joven de apenas 15 años de edad fue vista por última vez este martes en la colonia Santa Luz, del citado municipio de Escobedo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo lanzó la ficha de búsqueda de Josselyn Idalia Flores García, una adolescente que desapareció este martes en el citado municipio.

La joven de apenas 15 años de edad fue vista por última vez en la colonia Santa Luz, mide 1.50 metros de estatura, es de complexión delgada con cabello largo, chino y negro. Además, tiene ojos café, labios delgados y nariz pequeña.

Una seña particular de Josselyn es que tiene una mancha en la espalda y otra en la cintura.

En caso de tener información que logre llevar a su localización, puedes comunicarte al 81 3428 8400.