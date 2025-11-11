Buscan a Jorgito de 11 años tras salir de su casa en Juárez

La Agencia Estatal de Investigaciones emitió una ficha de búsqueda para localizar a Jorge Pérez Vázquez, quien desapareció en la colonia Mirador de San Antonio

Familiares y autoridades se encuentran en la búsqueda de un menor de 11 años de edad que desapareció tras salir de su domicilio en Juárez, NL. La Agencia Estatal de Investigaciones emitió una ficha de búsqueda para localizar a Jorge Enrique Pérez Vázquez, quien desapareció en la colonia Mirador de San Antonio. Según la ficha de búsqueda, Jorgito, como lo llama su familia, salió de su domicilio en el Sector 26 este domingo alrededor de las 14:30 horas. El pequeño padece síndrome de Down, es de tez morena clara, boca y nariz pequeña, estatura 1.30 mts, complexión robusta. Como señas particulares, cuenta con una cicatriz en el pómulo derecho. El día de su desaparición vestía short negro, camisa con dibujos de dinosaurios amarilla, sandalias amarillas y una mochila gris.