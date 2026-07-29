Buscan a hombre visto por última vez en San Nicolás

La última vez que fue visto fue en la colonia Pedregal de Santo Domingo en San Nicolás, portando una camisa azul, pantalón azul y tenis negros

La Agencia Estatal de Investigaciones compartió una ficha de búsqueda para la localización de Eduardo Vélez Sandoval de 28 años, quien desapareció el pasado 25 de junio.



La última vez que fue visto fue en la colonia Pedregal de Santo Domingo en San Nicolás, portando una camisa azul, pantalón azul y tenis negros marca flexi, al momento no se ha mencionado hacia dónde se dirigía; sin embargo, tras ser rastreado su teléfono, se tuvo como última localización el Carmen, Nuevo León.



Tras arrojar la ubicación, se confirmó que el dispositivo fue encontrado en ese municipio.



Ante cualquier información relacionada con su localización, contactarse a los números 81 2020 4411 o 81 1990 3873.