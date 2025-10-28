Buscan a hombre vietnamita que desapareció en San Nicolás

El hombre identificado como Tran Van Do, de 40 años de edad, fue visto por última vez en el Hotel Wyndham Garden Universidad

La Agencia Estatal de Investigaciones emitió un reporte de búsqueda para un ciudadano de nacionalidad vietnamita desaparecido en San Nicolás.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el hombre identificado como Tran Van Do, de 40 años de edad, fue visto por última vez en el Hotel Wyndham Garden Universidad, en la colonia El Roble.

El día de su desaparición llevaba puesto una playera color gris azulado y pantalón casual gris, así como una mochila color rojo con negro.

Tran Van Do es de complexión delgada, tez blanca y estatura de 1.70 metros, ojos rasgados, color negros, nariz mediana, chata y boca mediana. Su cabello tiene corte tipo cazuela negro y lacio.

No refieren señas particulares ni padecimientos.

Cualquier información relacionada con su localización, favor de comunicarse al teléfono 81-20-20-44-11.