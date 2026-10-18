Buscan a hombre arrastrado por la corriente de canalón en MTY

De acuerdo con el reporte preliminar, el hombre habría sido arrastrado por la corriente a la altura de la colonia Del Maestro

Elementos de Protección Civil de Nuevo León desplegaron un operativo de búsqueda para localizar a un hombre que presuntamente fue arrastrado por la corriente de un canalón durante el viernes.

Las labores comenzaron alrededor de las 7:31 de la mañana de este sábado, en el cruce de las calles Celso Flores Zamora y San Bernabé, en la colonia Morelos, en Monterrey.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hombre habría sido arrastrado por la corriente a la altura de la colonia Del Maestro, por lo que los rescatistas iniciaron un recorrido desde el punto donde presuntamente cayó.

El operativo contempla la revisión del canalón y de las zonas aledañas para tratar de dar con su paradero.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado más detalles sobre la identidad del hombre ni sobre los avances de la búsqueda.