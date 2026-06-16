Buscan a hombre arrastrado por corriente en Escobedo

Autoridades de Nuevo León retomarán las labores de localización tras el reporte de un hombre que habría sido arrastrado por la corriente.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León mantienen la búsqueda de un hombre que presuntamente fue arrastrado por la corriente del río Pesquería, en el municipio de Escobedo.

El reporte fue atendido alrededor de las 17:03 horas en el cruce de Ignacio Allende y río Pesquería, donde corporaciones de auxilio desplegaron un operativo tras recibir el aviso de una posible persona desaparecida.

Al arribar al lugar, rescatistas entrevistaron a un familiar del afectado, quien señaló que un vecino le informó haber observado el momento en que el hombre fue arrastrado por la corriente del río.

Realizan búsqueda con dron y recorridos terrestres

Como parte de las labores iniciales, personal de Protección Civil de Nuevo León realizó una búsqueda aérea mediante un dron, recorriendo aproximadamente tres kilómetros río abajo.

De manera simultánea, elementos de la Policía Municipal efectuaron recorridos en distintos puntos de la zona para tratar de localizar a la persona reportada como desaparecida.

Hasta el momento, las autoridades informaron que no se han obtenido resultados positivos ni se han localizado indicios relacionados con el reporte.

Continuarán operativo desde temprana hora

Tras concluir las acciones de este lunes, autoridades brindaron información a los familiares sobre los trabajos realizados y les notificaron el plan de búsqueda que será implementado durante la mañana del martes.

La persona reportada como desaparecida fue identificada como José Ariel Hernández Villarreal, de 51 años de edad.

De acuerdo con la información proporcionada por Protección Civil, al momento del incidente vestía pantalón de mezclilla y playera roja.

En las labores participan elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Escobedo y Policía Municipal.