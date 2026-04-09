Buscan a 'Fiona', perrita robada en García, Nuevo León

Vecinos de la colonia Villas del Poniente reportaron la desaparición de una perrita de raza Yorkshire llamada “Fiona”, vista por última vez el pasado 1 de abril en la calle Villa Granada.
De acuerdo con los propietarios, cámaras de seguridad captaron el momento en que dos mujeres y un hombre presuntamente se llevaron al animal, por lo que denuncian que se trataría de un robo.
Piden ayuda urgente
Los dueños hicieron un llamado a la comunidad para ayudar a localizar a Fiona, ya que la mascota requiere medicamentos de manera urgente debido a su estado de salud.
La desaparición ha generado preocupación entre vecinos de la zona, quienes han comenzado a compartir la información en redes sociales para ampliar su búsqueda.
Para cualquier información sobre su paradero, los propietarios pusieron a disposición los números telefónicos 8115857123 y 8131202716, donde recibirán reportes.
Además, informaron que ofrecen una recompensa a quien proporcione datos que ayuden a encontrar a la perrita.
Los dueños reiteraron su petición de apoyo y solicitaron a quien tenga a Fiona que la devuelva, destacando que su prioridad es garantizar su bienestar y atención médica lo antes posible.