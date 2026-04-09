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Buscan a 'Fiona', perrita robada en García, Nuevo León

Por: Ángeles Núñez

07 Abril 2026, 10:06

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Dueños piden ayuda urgente para localizarlaa la perrita quien desaparecio el pasado 1 de abril, ya que requiere medicamentos

Vecinos de la colonia Villas del Poniente reportaron la desaparición de una perrita de raza Yorkshire llamada “Fiona”, vista por última vez el pasado 1 de abril en la calle Villa Granada.

De acuerdo con los propietarios, cámaras de seguridad captaron el momento en que dos mujeres y un hombre presuntamente se llevaron al animal, por lo que denuncian que se trataría de un robo.

Piden ayuda urgente

Los dueños hicieron un llamado a la comunidad para ayudar a localizar a Fiona, ya que la mascota requiere medicamentos de manera urgente debido a su estado de salud.

La desaparición ha generado preocupación entre vecinos de la zona, quienes han comenzado a compartir la información en redes sociales para ampliar su búsqueda.

Para cualquier información sobre su paradero, los propietarios pusieron a disposición los números telefónicos 8115857123 y 8131202716, donde recibirán reportes.

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Además, informaron que ofrecen una recompensa a quien proporcione datos que ayuden a encontrar a la perrita.

Los dueños reiteraron su petición de apoyo y solicitaron a quien tenga a Fiona que la devuelva, destacando que su prioridad es garantizar su bienestar y atención médica lo antes posible.

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