Buscan a familiares de urna con cenizas en Monterrey o irá al río

Monseñor Rodolfo Villarreal hizo un llamado a la comunidad para localizar a los familiares de una urna con cenizas que fue dejada en la Parroquia San Pedro Apóstol.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona fallecida, ya que la urna no cuenta con placa de nombre ni documentos que faciliten su identificación.

Por lo que Monseñor hizo un llamado para que, si familiares logran identificar la urna, pasen a recoger las cenizas.

Además, se dio un límite de tiempo hasta el día 31 de enero, ya que, de no presentarse alguna persona a reclamarlas, la urna será vaciada en un río.

La iglesia está ubicada en la calle Álvaro Obregón 1201 en la colonia Terminal en Monterrey.

¿Qué dice la Iglesia sobre las cenizas?

La Iglesia católica sí tiene una postura clara sobre las cenizas y dónde deben guardarse, especialmente desde un documento oficial del Vaticano.

La Iglesia permite la cremación, pero no como primera opción. Aun así, cuando se elige, establece reglas muy precisas:

Según la Iglesia católica, las cenizas deben colocarse en una urna digna y guardarse en un lugar sagrado, como un cementerio, iglesia o columbario autorizado. La razón es respetar la dignidad del cuerpo y mantener un lugar de oración y memoria.

La Iglesia no aprueba:

Guardar las cenizas en casa

Repartirlas entre familiares

Convertirlas en joyas u objetos

Esparcirlas en el mar, ríos, montañas o jardines

Usarlas en actos simbólicos no cristianos

Esto se debe a que estas prácticas pueden negar o confundir la creencia en la resurrección del cuerpo.

Estas normas están explicadas en el documento del Vaticano Ad resurgendum cum Christo (2016), aprobado por el papa Francisco.