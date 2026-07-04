Buscan a duranguense desaparecido en Ciénega de Flores

Sus familiares, quienes radican en Durango, señalaron estar desesperados ante la falta de noticias y han intensificado la difusión de su ficha de búsqueda

La preocupación y la incertidumbre mantienen en alerta a familiares y amigos de Pedro Luis Díaz Sánchez, un hombre originario del estado de Durango, quien permanece desaparecido desde el pasado sábado 27 de junio, luego de perderse toda comunicación con él en el municipio de Ciénega de Flores.

De acuerdo con la información difundida por sus seres queridos, la última vez que se tuvo conocimiento de su paradero fue cuando envió su ubicación, la cual lo situaba en el cruce de calle 34 Oriente y 33 Sur, en la colonia Villas del Carrizalejo, en Ciénega de Flores. Desde entonces, no se ha vuelto a saber de él.

Sus familiares, quienes radican en Durango, señalaron estar desesperados ante la falta de noticias y han intensificado la difusión de su ficha de búsqueda, con la esperanza de que alguna persona pueda aportar información que ayude a ubicarlo.

Pedro Luis tiene 28 años, es de complexión regular y mide aproximadamente 1.70 metros. Tiene el cabello negro y ondulado, tez moreno claro, ojos café oscuro, nariz recta y boca mediana. Como seña particular, cuenta con un tatuaje de un lobo entre un bosque en la mano derecha, rasgo que podría facilitar su identificación.

Hasta el momento no se cuenta con información sobre la ropa que vestía al momento de su desaparición, y tampoco se reportan padecimientos médicos.

La familia hizo un llamado urgente a la ciudadanía para compartir su ficha y reportar cualquier dato que pueda contribuir a su localización, reiterando que cualquier detalle, por mínimo que parezca, podría ser clave.



“Amigos y familiares les pido de favor que me ayuden a compartir en verdad necesitamos de su ayuda para localizar a Pedro Luis Díaz Sanchez no se sabe de el desde el sábado 27 de junio la ultima ves que se supo de él fue por que mando su ubicación que lo situaba en calle 34 oriente esquina con 33 sur en la colonia Villas del Carrizalejo en el municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León.

Su familia está desesperada si saben algo favor de comunicarse a los números que vienen en la imagen les pido de favor que me ayuden a compartir” compartió un familiar en redes sociales.

La búsqueda continúa con apoyo de la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Nuevo León, mientras familiares mantienen la esperanza de encontrarlo sano y salvo.