Buscan a cómplice de ataque contra mujer en Obispado

El reporte fue recibido directamente en el C4 de la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde se alertó sobre una mujer herida por arma de fuego

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La Agencia Estatal de Investigaciones mantiene la búsqueda del presunto agresor de la mujer que fue lesionada por arma de fuego en la colonia Obispado, así como del cómplice que presuntamente conducía el vehículo en el que ambos escaparon tras el ataque.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la víctima había acudido a una consulta médica y fue atacada al momento de salir de un centro de especialidades ubicado en el cruce de José Benítez y Loma Larga.

“Fue a una consulta, al momento de salir se le acerca un sujeto, a su vehículo, en ese momento se encontraba ella en su vehículo. Hay un solo impacto, la persona retrocede todavía consciente y solicita apoyo médico”, explicó Esteban Cantú, director de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Mujer habría sido atacada dentro de su automóvil

El reporte fue recibido directamente en el C4 de la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde se alertó sobre una mujer herida por arma de fuego que acababa de abandonar el centro médico minutos antes.

Las investigaciones señalan que la mujer se encontraba dentro de su automóvil y aparentemente distraída en una llamada telefónica cuando recibió un disparo en el rostro, justo cuando intentaba salir del estacionamiento.

“Suponemos la participación de un segundo ya que huyen a bordo de un vehículo que se encontraba estacionado cerca del lugar y bueno ahorita estamos tratando de identificar tanto el vehículo como a los agresores”, dijo Esteban Cantú.

Autoridades analizan videograbaciones para identificar a responsables

Tras la agresión, el atacante abordó un automóvil donde ya lo esperaba un cómplice, con quien logró escapar. Hasta el momento, las autoridades no han identificado el vehículo utilizado en la huida.

Las pesquisas continúan enfocadas en el análisis de videograbaciones de la zona y en entrevistas realizadas a familiares de la víctima, quien permanece internada en un hospital privado luego de haber sido trasladada desde el Hospital Universitario. Hasta ahora, la mujer no ha sido identificada oficialmente.