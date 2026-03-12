Buscan a ciudadano marroquí que desapareció en Guadalupe, NL

La familia señaló que Touti Said padece esquizofrenia, por lo que existe preocupación por su estado de salud y seguridad.

Familiares solicitaron el apoyo de la ciudadanía para ayudar a localizar a un ciudadano de origen marroquí reportado como desaparecido en el estado de Nuevo León.

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, Touti Said fue visto por última vez en la colonia Camino Real en Guadalupe, sin que hasta el momento se tenga conocimiento sobre su paradero.

La familia señaló que Touti Said padece esquizofrenia, por lo que existe preocupación por su estado de salud y seguridad, razón por la cual piden la colaboración de la comunidad para compartir cualquier información que pueda ayudar a ubicarlo.

Quienes cuenten con información sobre su posible ubicación pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos:

667 679 2255

667 460 1063

Los familiares reiteraron el llamado a la población para difundir el aviso y apoyar en la búsqueda del ciudadano marroquí, con la esperanza de que pueda ser localizado lo antes posible.