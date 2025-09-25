Buscan a camillero del IMSS desaparecido en Monterrey

Omar Carrillo Salazar desapareció el pasado 22 de septiembre cuando se dirigía a su lugar de trabajo en el Hospital de Zona número 21 del IMSS

Familiares de Omar Carrillo Salazar, de 34 años, solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizarlo, luego de que fuera visto por última vez el pasado 22 de septiembre en la colonia Fraccionamiento Valle del Topo Chico, en el municipio de Monterrey.

Omar se dirigía a su lugar de trabajo en el Hospital General de Zona número 21 del IMSS, ubicado en el centro de la ciudad, donde se desempeña como camillero.

De acuerdo con información extraoficial, conducía un vehículo tipo Aveo en color azul y vestía su uniforme en colores oscuros.

Como señas particulares, Omar tiene cabello negro, lacio y corto, tez morena clara, mide aproximadamente 1.75 metros de estatura y presenta una cicatriz que va de lado a lado en la cabeza, así como otra en forma de herradura en la nuca.

La Fiscalía General de Justicia emitió ficha correspondiente, y las autoridades se mantienen en labores de búsqueda.

Se pide a quien tenga información que pueda contribuir a su localización comunicarse a los números oficiales de las autoridades.